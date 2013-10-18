На вокзалі у Ніжині шукали вибухівку

Зранку черговому Ніжинського залізничного вокзалу зателефонував невідомий і повідомив, що будівля замінована, і о 8:00 вона вибухне.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до місця виклику прибули співробітники Ніжинського міськвідділу міліції, УМВС України в Чернігівській області, Управління служби безпеки в області, ДСНС в області, медики та комунальники.

Вживши всіх необхідних заходів для збереження життя і здоров’я громадян, міліціонери оточили територію вокзалу і евакуювали пасажирів. Потяги були перенаправлені запасним маршрутом.

Прибулі на місце події вибухотехніки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в області, використовуючи службову собаку, ретельно обстежили всі приміщення вокзалу і навколишню територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Пасажири повернулися до вокзалу, який зараз працює у штатному режимі, рух потягів відновлено. Міліція з’ясовує особу телефонного хулігана, який завдав залізниці відчутних збитків та відірвав від виконання своїх прямих обов’язки десятки спеціалістів.

У міліції нагадують, що варто нагадати, що згідно статті 259 Кримінального кодексу України телефонному хуліганові загрожує до п’яти років ув’язнення.