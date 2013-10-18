У Львові «замінували» школу

Львівські правоохоронці не виявили вибухових пристроїв у школі №55. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У міліції наголошують,що 18 жовтня, о 8.52, на „102” поступило повідомлення про те, що заміновано приміщення середньої школи на вулиці Федьковича, 1.

На місці події працювали представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України у Львівській області.

Інформація про замінування навчального закладу не підтвердилася. У приміщенні школи та на прилеглій до неї території вибухових пристроїв не виявлено. Заняття у школі відновлено.

З навчального закладу евакуювали 212 учнів, 16 вчителів та керівників педагогічного колективу.



Фото: ГУ МВС України у Львівській області

На даний момент правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування школи.

Нагадаємо, що з початку 2013 року зі схожими повідомленнями про замінування різних об’єктів на Львівщині аноніми телефонували дванадцять разів. При цьому, наголосимо, згідно із законодавством «жартівники» будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).