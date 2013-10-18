У МВС відновила роботу Наукова рада

У Міністерстві внутрішніх справ України відновила роботу Наукова рада. Під час засідання обрали керівників секцій Наукової ради, а також розглянули та прийняли за основу план роботи на наступний рік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначив голова Наукової ради Сергій Лекарь, її (Наукової ради, - ред.) діяльність сприяє проведенню єдиної політики щодо наукового забезпечення діяльності ОВС та ефективному управлінню науковою та науково-технічною роботою.

«Відновлення Наукової ради – є важливим для міліцейського відомства», – наголосив Сергій Лекарь.

Відповідно до положення про Наукову раду в її складі діють три секції, а саме: наукового забезпечення діяльності ОВС, науково-технічного забезпечення діяльності ОВС та науково-методичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів МВС.



Фото: МВС України

Так, керівником секції наукового забезпечення діяльності ОВС обрано першого заступника Державного науково-дослідного інституту МВС Тараса Проценка. Діяльність даної секції полягає у визначенні пріоритетних наукових напрямів в системі МВС. Керівником секції науково-технічного забезпечення діяльності ОВС назначено заступника начальника Державного науково-дослідного інституту МВС Володимира Лоторєва, який керуватиме питання науково-технічних розробок. Секцію науково-методичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів МВС очолив керівник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПрН Національної академії правових наук України Олександр Ярмиш. В його компетенції є визначення та керування науково-навчальним процесом.

У той же час, Сергій Лекарь підкреслив, що до зазначених секцій повинен входити представник від кожного відомчого вишу.