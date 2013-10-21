В МВС обговорили вдосконалення антитерористичної діяльності

Глава МВС зустрівся з виконавчим директором Контртерористичного комітету ООН.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час зустрічі Віталій Захарченко і Жан-Поль Лаборд обговорили аспекти взаємодії правоохоронних органів у питанні протидії злочинності та проявам тероризму як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

Глава МВС висловив подяку виконавчому директору Контртерористичного комітету (КТК) ООН за ту допомогу, що надається правоохоронним органам України у вдосконаленні антитерористичної діяльності. Він також поінформував іноземного експерта про те, що підрозділи та служби, які виконують свої функції з протидії тероризму, працюють у постійному режимі.

Серед таких, зокрема – підрозділи кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, експертні служби, штабні підрозділи, служби, які відповідають за міжнародне співробітництво. Окрема увага у відомстві приділяється внутрішнім військам, які, крім охорони громадського порядку, також забезпечують охорону важливих об’єктів – таких, як атомні електростанції.

Віталій Захарченко зазначив, що відповідно до рішення Президента України Віктора Януковича, починаючи з минулого року діяльність Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби України координується Міністром внутрішніх справ. Завдяки цьому співпраця між підрозділами Міністерства та іншими компетентними органами завжди залишається на високому рівні.

За словами очільника правоохоронного відомства, реалії сьогодення вказують на те, що поряд з можливостями спеціальних підрозділів щодо нейтралізації злочинців велика увага приділяється дотриманню права суспільства на безпечне життя, а також непорушності особистих прав і свобод конкретної людини.

– Такі цілі не можуть бути досягнуті без вдосконалення законодавства у цій сфері, налагодження партнерських відносин з громадськими організаціями, засобами масової інформації, – наголосив Віталій Захарченко.

Він також торкнувся питання ставлення українських правоохоронців до своїх службових обов’язків, зокрема – на прикладі дотримання військової присяги ціною свого здоров'я.

У зв’язку з цим Віталій Захарченко нагадав, що 4 жовтня цього року у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» (Сумська область), у мікроавтобусі, який прибув з Російської Федерації українські прикордонники виявили невідому особу, яка там переховувалась. Звернувши увагу на невідповідність інформації, зазначеної в паспорті цієї особи, прикордонники затримали її для подальшої перевірки. У цей момент правопорушник привів у дію невідомий вибуховий пристрій. У результаті цього два військовослужбовця отримали тяжкі поранення, сам правопорушник загинув.



Фото: МВС України

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що незалежно від того, з якою метою правопорушник мав намір в'їхати на територію держави, прикордонна служба виконала своє завдання. Крім усього іншого, своїми діями українські прикордонники виконали вимоги Резолюції Ради Безпеки ООН 2001 року. У ній зазначено, що держави повинні попереджати переміщення терористів або терористичних груп за допомогою ефективного прикордонного контролю і контролю за видачею документів, що засвідчують особу, проїзних документів, а також за допомогою засобів попередження фальсифікації, підробки, або незаконного використання таких документів.

За словами Віталія Захарченка, подібні інциденти можуть мати місце як на території України, так і на території інших держав.

– Ми як ніхто розуміємо зміст слова «взаємодія» і зацікавлені у обміні міжнародним досвідом у сфері боротьби з тероризмом та іншими незаконними діями, пов’язаними з цим феноменом. Упевнений, що Ви, пане Лаборд, працюючи на цій важливій посаді удосконалите той рівень співпраці, що існує зараз на міжнародній арені, – наголосив глава МВС України.

Він запевнив, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ перебуває у процесі значних перетворень, зокрема – у зв’язку з уведенням рік тому в дію нового Кримінального процесуального кодексу України. Робота правоохоронних органів направлена на побудову нової системи, яка б відповідала міжнародним стандартам. При цьому важливо, щоб функціонування міліції було наповнене соціально-сервісним змістом, а не каральним. У той же час Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції готове й надалі вживати всіх необхідних заходів для вчасного та повноцінного реагування на виклики і загрози з боку міжнародної злочинності.

Глава МВС відповів на запитання іноземного експерта щодо заходів, що їх вживають українські правоохоронці, аби ефективно протидіяти злочинним проявам, у тому числі – на міжнародному рівні. Зокрема, йшлося про взаємодію між структурними підрозділами МВС, про співпрацю МВС України та поліцейськими структурами інших країн, а також про перспективи введення в Україні біометричних паспортів.

Віталій Захарченко висловив упевненість у тому, що за допомогою об'єднання спільних зусиль як на законодавчому, так і на інших рівнях функціонування суспільства можливо виконати завдання щодо захисту прав і законних інтересів людини і громадянина, незалежно від їх національності, громадянства або релігійних поглядів.