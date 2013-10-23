У Севастополі міліція розслідує крадіжку 63 раритетних мопедів

У Севастополі міліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки в період з 18 по 22 жовтня з розташованого на вулиці Льва Толстого музею мототехніки 63 мопедів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.

З заявою про крадіжку до правоохоронців вчора звернувся 31-річний власник колекції.

Наразі слідчо-оперативною групою встановлено, що мототехніка була привезена у Севастополь влітку поточного року, з нею могли ознайомитися усі бажаючі. Співробітники міліції також встановили свідків, які розповіли, що впродовж останніх кількох днів бачили, як мопеди вдень завантажували і вивозили вантажівками.

Слідчо-розшукові заходи спрямовані на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння.