Міліція затримала вбивць 49-річної жінки-підприємця

Підозрюваних у жорстокому вбивстві 49-річної жінки-підприємця на Житомирщині затримали у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, слідчі з’ясували, що до вбивства причетна племінниця вбитої 17-річної дівчина та її 19-річний друг.

Парочка була офіційно оголошена в розшук в якості підозрюваних після виявлення правоохоронцями в будинку підприємниці неспростовних речових доказів провини молодих людей.

«Молода пара була затримана в Києві 23 жовтня, - розповідає заступник начальника управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Сергій Хімчик. - На момент затримання вони перебували в орендованій квартирі в одному з районів Києва, добова плата за яку обходився їм в декілька сотень гривень. У чоловіка вилучили пневматичний пістолет, куплений ним «з рук» вже в столиці. Нині зброя направлена на експертизу».

У міліції наголошують, що затримані зізналися у скоєному. З їх слів, жінку ніхто не збирався вбивати. Неповнолітня дівчина і її коханий збиралися відстояти у тітки право на їхнє окреме спільне життя. Але розмови, мабуть, не вийшло. А конфлікт вирішився за допомогою ножа і жорстокості. Забравши домашні заощадження, що зберігалися в будинку, парочка мала намір виїхати подалі з Бердичева і почати нове існування. Наразі встановлено, що молоді люди збиралися за підробленими паспортами втекти за кордон.

У межах кримінального провадження, відкритого раніше за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, слідство з'ясує всі обставини та причини, які призвели до трагічних наслідків. Підозрюваним за скоєння такого тяжкого злочину загрожує від десяти до п'ятнадцяти років тюремного строку або довічне ув'язнення.