Французькі жандарми високо оцінили ініціативу міліціонерів Львова

Делегація представників Національної жандармерії Франції на чолі з полковником жандармерії, аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Жераром Нубелем з робочим візитом перебуває у Львові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у приміщенні Головного Управління МВС України у Львівській області відбулася робоча зустріч ініціативної групи проекту „Львів — безпечне місто”, який започаткований в рамках програми „ДОбровільна РЕформа МІліції”.

Львівські правоохоронці на чолі з начальником львівського міського управління міліції Сергієм Зюбаненком та заступником начальника ГУМВС України у Львівській області Сергієм Маруняком презентували французьким колегам проект „Львів — безпечне місто” та ознайомили із заходами поетапного втілення програми реформування міліції Львова.

Очільник міліції Львова Сергій Зюбаненко в ході зустрічі акцентував увагу на тому, що у процесі реформування львівські правоохоронці особливу увагу приділяють запозиченню досвіду європейських колег, який дозволить створити у Львові „міліцію європейського взірця ”.

У свою чергу представники Національної жандармерії Франції розповіли про етапи реформування французьких правоохоронних органів та проблемні питання, які виникали в ході цього процесу.

„Найскладнішим у реформі французької жандармерії був перехід від усвідомлення того, що захищати потрібно не закон, а звичайних громадян. Україна і Франція дуже подібні між собою. У нас, як і у вас, багатонаціональні держави, тому питання, з якими доведеться стикатися українській міліції під час європейської інтеграції, будуть подібними до тих, які свого часу вирішувала французька жандармерія ”, — зазначив Жерар Нубель.

Також представники французької делегації високо оцінили ініціативу львівських правоохоронців „ДОбровільна РЕформа МІліції”, відмітивши її націленість до євроінтеграційних процесів та побудови дієвої системи правоохоронних органів спрямованої на охорону і захист основних прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Особливе захоплення французької делегації викликав продемонстрований проект нової будівлі управління міліції Львова, спроектований з урахуванням всіх євростандартів необхідних для ефективного функціонування міліцейського підрозділу та умов для роботи, проведення навчань та фізичної підготовки співробітникам управління.

„Будівля нового управління міліції у Львові — це ХХІ століття ”, — відмітив Жерар Нубель.

Також в ході зустрічі йшла мова про можливість стажування львівських міліціонерів у підрозділах французької жандармерії, що стане предметом обговорення під час наступних спільних зустрічей львівських правоохоронців з французькими колегами.

Делегація Національної жандармерії Франції також відвідала місце будівництва нового сучасного приміщення Львівського міського управління міліції на вулиці Стрийській, де на даний час тривають роботи по зведенню першого поверху майбутнього управління міліції міста Львова.