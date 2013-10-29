У Харкові невідомий з пневматичної зброї обстріляв дитячий садок

У Московському районі Харкова невідомий з пневматичної зброї обстріляв дитячий садок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про пошкодження вікна дитсадка невідомим предметом надійшло сьогодні, 29 жовтня, близько 12.40.

Слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти на місці встановили, що вікно має незначне пошкодження від кулі, випущеної з пневматичній зброї.

За попередніми даними, постріл було зроблено з квартири багатоповерхівки, розташованої напроти дитячого закладу.

Ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники харківської міліції за гарячими слідами затримали чоловіка, який зробив декілька пострілів з пневматичної зброї в бік приміщення дитячого садка.

Наразі вказаний громадянин дає свідчення слідчим органам. Йому 27 років, раніше підозрюваний вже мав проблеми із законом за вживання наркотичних засобів. Мотив свого вчинку чоловік пояснити не може, але підтверджує той факт, що саме він вдень зробив декілька пострілів по вікнах дитячого садка з квартири на 7 поверсі, що розташована в багатоповерхівці прямо напроти дитячої установи.

Працівники міліції вилучили у нього пневматичну зброю, яка передана експертам-криміналістам на відповідне дослідження. Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, згідно з якою чоловікову загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.