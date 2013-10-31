У Києві затримали іноземця, який збирав дані з платіжних карток

Співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю столичної міліції затримали біля банкомату іноземця, який за допомогою спеціальних пристроїв збирав дані з платіжних карток.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, правоохоронці затримали чоловіка біля терміналу одного з провідних інвестиційних банків України в той самий момент, коли він знімав з банкомату скімер (спеціальний технічний пристрій, який зчитує реквізити з магнітних смуг банківських карток).

Отримана інформація дозволяла зловмиснику зробити дублікати будь-якої банківської картки та вкрасти всі гроші з рахунків її власників.

Під час огляду речей затриманого міліціонери вилучили комплект скімінгового обладнання – картки налаштування, накладку на приймач картки з можливістю запису в аудіо форматі та замаскований під деталь банкомату відеореєстратор для фіксації пін-кодів.

Правоохоронці встановлюються розмір збитків, які завдав громадянам іноземець.