Львів’янин саперною лопаткою убив безхатченка

На території дачного кооперативу у Львові правоохоронці виявили тіло чоловіка, яке знаходилося у металевій бочці (автоцистерні) з водою. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на території закинутої нежилої дачі, у металевій бочці закопаній у ґрунт, наполовину заповненій водою, знаходиться тіло чоловіка. Для вивільнення тіла залучалися працівники ГУ ДСНС у Львівській області, які застосовували спецтехніку для розрізання металевої ємності.

На тілі чоловіка було виявлено сліди насильницької смерті.

Загиблим виявився 33-річний житель міста Львова, без певного місця проживання, який періодично перебував на території закинутого дачного будинку даного садового кооперативу.

Правоохоронці з’ясували, що вбивство чоловіка на ґрунті особистих неприязних відносин скоїв 24-річний львів’янин, який після сварки з потерпілим завдав йому кілька ударів по голові та тулубу саперною лопаткою, а коли той знепритомнів, кинув тіло у ємність з водою.

Підозрюваного затримано, він зізнався у скоєному.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.