Суд в Одесі помістив під домашній арешт депутата облради

Приморський районний суд Одеси ввечері 4 листопада постановив помістити під домашній арешт строком на два місяці керівника фракції «Батьківщина» в обласній раді Костянтина Грінченка, який брав участь в акції протесту (в ніч з 22 на 23 жовтня) проти затримання позбавленого повноважень народного депутат Ігоря Маркова.

Як повідомляє прес-служба партії «Родина», лідером якої є Марков, слідчий і прокурор просили суд призначити запобіжний захід для Грінченка у вигляді домашнього арешту і вдягнути на нього електронний браслет.

«Суддя Капля задовольнив вимогу частково, визначивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням пересування з 21.00 до 7.00, аж до 4 січня 2014 року. Суддя визнав браслет надмірною обережністю, оскільки Грінченко - публічна особа і не має наміру ховатися від слідства», - повідомили в прес-службі.

Таким чином, Грінченко став сьомим заарештованим за участь в акції протесту біля адмінбудівлі Головного управління МВС в Одеській області в ніч на 23 жовтня проти затримання лідера партії «Батьківщина» Ігоря Маркова.

Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проходили пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Марков з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на два місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

23 жовтня міліція відкрила кримінальне провадження за фактом заворушень поблизу будівлі обласного УВС під час затримання Маркова.

Досудове розслідування здійснюється за статтями Кримінального кодексу: 293 «групове порушення громадського порядку»; 296 ч. 3 «хуліганство»; 341 «захоплення державних або громадських будівель або споруд»; 342 «опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу»; 345 ч. 2 «загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу».

24 жовтня Приморський районний суд Одеси на 2 місяці заарештував чотирьох осіб, які брали участь в акції проти затримання позбавленого мандата депутата ВР Маркова. 2 листопада суд заарештував ще двох учасників акції.

4 листопада суд змінив запобіжний захід – тримання під вартою на домашній арешт Олегу Карпову - одному з раніше заарештованих учасників акції, членові ПСПУ.