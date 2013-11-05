Президент України Віктор Янукович обіцяє жорстко карати чиновників, які використовують службове становище в особистих інтересах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

“Я буду приймати жорсткі рішення щодо чиновників - незалежно від їх політичного забарвлення, які зловживають повноваженнями і владою в особистих інтересах”, - сказав Президент.

Янукович сказав, що найближчим часом українська влада планує встановити нові законодавчі бар`єри для запобігання конфлікту інтересів для чиновників та підвищити відповідальність за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

Також Президент висловив переконання, що сприятиме подоланню корупції і нове законодавство, яке сьогодні пройшло експертизу у Венеціанській комісії. Зокрема, нова редакція закону про прокуратуру та відповідні зміни до Конституції, за словами Президента, покликані посилити незалежність суддів від політичного впливу.

“Завдяки цим змінам бізнес буде захищений від незаконних судових рішень та нелегального тиску правоохоронців”, - сказав Президент.

Також він зазначив, що держава продовжує боротьбу з рейдерством. Для цього було відновлено роботу міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів і протидії незаконному захопленню підприємств.

“Кожен чесний інвестор може розраховувати на підтримку з боку уряду і правоохоронних органів у питанні відновленні про порушених прав”, - сказав Президент.