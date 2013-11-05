Міліція виявила підпільний цех з виробництва пестицидів

У Запоріжжі міліція виявила підпільний цех з виробництва отруйних речовин для сільського господарства і вилучила партію підроблених пестицидів на суму понад 240 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, підпільний цех з виготовлення сильнодіючих отруйних речовин – пестицидів було організовано на території приватного домоволодіння жителя Запоріжжя і виявлено співробітниками управління державної служби боротьби з економічною злочинністю.

«В ході санкціонованого обшуку міліціонери виявили і вилучили близько 2100 літрів готової до реалізації субстанції з логотипами відомих виробників хімікалій на суму понад 240 тисяч гривень. Зараз проводиться експертиза, покликана встановити ступінь небезпеки, на яку наражалися покупці такого товару», - повідомили в ВЗГ.

Почато кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин). Передбачає покарання: штраф від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.