На Одещині затримали наркокур’єра

В Одеській області затримано чоловіка, який поставляв в Україну для наркозалежних контрабандний «димедрол».

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, під час спроби перевезення таблеток через державний кордон затримано наркокур’єра. Операція проводилася спільно зі співробітниками підрозділів по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків одеського обласного управління, УМВС на Одеській залізниці та оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону.

За словами начальника УБНОН ГУМВС України в Одеській області Дмитра Головіна, в серпні до міліції надійшла інформація про те, що 34-річний житель міста Роздільна (Одеська область) збуває на території регіону «не ліцензований сильнодіючий препарат «димедрол», який контрабандним шляхом привозить із однієї з сусідніх країн».

За даним фактом почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.

Для документування дій зловмисника правоохоронці провели оперативну закупівлю 500 таблеток препарату. Куплені лікарські засоби було направлено на експертизу. В ході дослідження було встановлено, що даний лікарський засіб білоруського виробництва й на території України не зареєстрований.

Другий раз купили 470 пігулок, із яких 290 наркокур’єр передав відразу, а за рештою поїхав до іншої країни. Надалі, таємним шляхом перевіз їх через державний кордон у пункті пропуску «Кучургани», де його затримали.

Встановлено, що підозрюваний збував заборонений препарат наркозалежним особам для виготовлення ними ацетильованого розчину опію, який вони надалі вживали, зазначається в повідомленні.