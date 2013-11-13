На Житомирщині затримали грабіжників сільських магазинів

У Житомирській області правоохоронці затримали зухвалих молодиків, які впродовж декількох місяців обкрадали сільські магазини. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Житомирській області.

Двоє жителів Червоноармійського району обґрунтовано підозрюються правоохоронцями у вчиненні низки крадіжок з торгових точок у декількох селах району. Триває перевірка затриманих на причетність до інших аналогічних кримінальних правопорушень.

«З кінця серпня цього року до міліції почали надходити заяви від власників магазинів з декількох сіл району про вчинення невідомими крадіжок, - розповідає начальник Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області Олександр Бобков. – За всіма фактами було відкрито кримінальні провадження, а працівники райвідділу почали роботу щодо встановлення причетних до вчинення крадіжок осіб».

Характер проникнення до приміщень та зібрана під час огляду на місцях подій слідова інформація вказували на те, що злочини вчиняють одні й ті ж самі особи. До магазинів зловмисники забиралися уночі, попередньо пошкоджуючи або зриваючи замки на дверях, а також через незагратовані вікна.

За підозрою у вчиненні крадіжок правоохоронці затримали двох жителів Червоноармійського району, 28-ми та 32-х років. Обидва молодика раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Нині ж вони перебивалися випадковими заробітками, промишляючи ще й крадіжками з торгових точок. Виручені за викрадені продукти гроші просто «спускали на вітер» на власні розваги.

Правоохоронці також перевіряють причетність молодиків до скоєння інших подібних злочинів на території району. За крадіжки, поєднані з проникненням у приміщення (ч.3 ст.185 ККУ) обом загрожує від трьох до шести років ув’язнення.