П'яний водій в'їхав у автомобіль ДСО

В Одесі у результаті ДТП, винуватцем якої став 47-річний одесит, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння, постраждало три автомобілі, в тому числі і міліцейський. Співробітники управління Державної служби охорони внаслідок пригоди опинилися в лікарні.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

12 листопада, о 21:00 наряд групи затримання ДСО, який ніс службу в Суворовському районі Одеси, отримав повідомлення від оператора пульту про спрацювання кнопки термінового виклику міліції на одному з охоронюваних ДСО об'єктів. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що допомога міліції знадобилася приватному охоронцеві. Чоловік самостійно не міг вгамувати п'яного хлопця, який порушував громадський порядок.

У той час, коли міліціонери охорони встановлювали особу дебошира, в припаркований до узбіччя службовий автомобіль ДСО на швидкості в'їхав ВАЗ 2107, водій якого не впорався з керуванням. Від сильного поштовху міліцейський автомобіль вдарив наступний припаркований до узбіччя автотранспорт. Співробітники міліції під час зіткнення автомобілів отримали травми та були госпіталізовані. За фактом ДТП проводиться службове розслідування.

Одесит, який скоїв наїзд на службовий автомобіль, пройшов медичний огляд на предмет вживання алкоголю. Експертиза визнала, що винуватець події був у стані сильного алкогольного сп'яніння.