На Одещині конфіскували автобус з контрабандним тютюном

В Одеській області правоохоронці конфіскували мікроавтобус, на якому перевозили 145 ящиків контрабандного тютюну.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, співробітники Держприкордонслужби України спільно з представниками УДСБЕЗ ГУМВС України на автомагістралі «Київ-Одеса» затримали мікроавтобус «Мерседес Спринтер» з великою партією контрабандного тютюну.

Виявити контрабандний товар вдалося у рамках проведення заходів щодо виявлення каналів незаконного переміщення контрабандних сигарет з Молдови до України. Під час спільного огляду зупиненого для перевірки мікроавтобусу вартові порядку виявили в ньому 145 картонних ящиків. У них було близько 70 тисяч пачок сигарет російського і білоруського виробництва.

Жодного документу на товар водій, громадянин України, не мав.

Тому транспортний засіб разом з контрабандним вантажем вилучили і передали співробітникам МВС в Одеській області.

Співробітники правоохоронних органів проводять подальші слідчі дії щодо встановлення обставин цього правопорушення.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду правоохоронці провели санкціонований огляд названого транспортного засобу. У багажному відділенні його кузову були виявлені тютюнові вироби російського і білоруського виробництва, такі як: «Маршал», «Донской табак», «Адмирал», «Асмолов», «Навигатов», «Ростов», «Балтийские», «Император», «Минск», «Петр», «Мономах» та інші, без марок акцизного збору України.

«Тютюнові вироби транспортували до Одеси двоє жителів Роздільнянського району для подальшої їх реалізації у різних містах України. Усього з незаконного обороту правоохоронці вилучили 72,5 тис. пачок сигарет, вартість яких, за попередніми підрахунками, становить близько 265 тис. грн», - повідомили у відділі.

Встановлено, що сигарети чоловіки везли на так звану «перевалкову базу» для подальшої реалізації по всій території України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).