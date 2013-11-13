Міліція Полтави спростовує чутки про маніяка

Правоохоронці Полтави спростовує чутки про маніяка в місті. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції наголошують, що в Інтернеті з’явилася низка публікацій щодо маніяка, який нападає на жінок у Полтаві. Така інформація не відповідає дійсності.

За словами начальника Полтавського міського управління міліції Віталія Ємця, в Полтаві криміногенна обстановка контрольована, жодних повідомлень, які б свідчили про діяльність так званого маніяка, в місті не зафіксовано.

«Ми б хотіли заспокоїти полтавців та гостів міста щодо неправдивості інформації про маніяка, - заявив Віталій Володимирович, - ми готові захистити своїх громадян від злочинних посягань, а тому хвилюватися немає жодних підстав. Кожний резонансний злочин чи подія оперативно висвітлюється на веб-сайті УМВС Полтавської області, а тому замовчувати про будь-які факти, що становлять інтерес у суспільстві, не в наших правилах. Бережіть себе та не зважайте на чутки, які часто бувають безглуздими!».