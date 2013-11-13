На Дніпропетровщині затримали фальшивомонетника-рецидивіста

У Дніпропетровській області затримали фальшивомонетника-рецидивіста, який розповсюджував підробки по всій Україні. Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці крім фальшивих купюр виявили кліше, заготовки для виготовлення грошових купюр номіналом 100 доларів США, різноманітні хімічні розчинники та барвники, мікроскоп, фальшивий паспорт та іншу техніку, необхідну для виготовлення фальшивок.

У 2009 році чоловік вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за подібний злочин. В орендованій у м. Синельникове квартирі він облаштував справжню лабораторію з виробництва фальшивих грошей. Для виготовлення кліше йому знадобилося більше року, а технологія виробництва однієї купюри тривала два тижні. Та це не завадило зловмиснику виготовити понад 10 тис. фальшивих доларів. Купюри мали майже всі ступені захисту, тож любитель «швидких» грошей з легкістю збував їх в обмінниках та навіть банківських установах.

Наразі стосовно фальшивомонетника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального Кодексу України — виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.