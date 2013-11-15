Захарченко доручив розібратися з рейдерами

До Міністерства внутрішніх справ надходять непоодинокі звернення про спроби здійснення так званих «рейдерських атак». Подібним неправомірним діям сприяють особи, які пропонують виступити посередниками та «вирішити питання» протиправної зміни власника за допомогою рішень господарських судів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У результаті проведення подібних дій неправомірно змінюється власник майна, що викликає нарікання людей на бездіяльність органів влади, підриває довіру громадян до влади та дискредитує її в очах суспільства. Крім того, як зазначають в міліції, подібна ситуація негативно впливає на бізнесове середовище та інвестиційний клімат в державі.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко провів нараду, на якій дав завдання керівникам структурних підрозділів розібратися в цій ситуації та вжити необхідних заходів для припинення такого негативного явища.

Нагадаємо, що раніше Віталій Захарченко повідомляв у своєму блозі про ряд практичних заходів МВС із протидії рейдерству, а також про необхідність законодавчого врегулювання цієї проблеми.