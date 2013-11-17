17 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП

17 листопада, в День пам'яті жертв ДТП, на знак солідарності та підтримки водії їздили із увімкненим ближнім світлом фар на транспортних засобах. Так водії вшановували пам'ять загиблих у ДТП. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Окрім цього, в країні відбулися поминальні молебні за загиблими в дорожньо-транспортних пригодах.

Щорічно в Україні, як і в усьому світі, в третю неділю листопада проводяться заходи до Всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод.

Мета акції – привернути увагу до ДТП на дорогах України та вшанування жертв аварій, та виявлення співчуття сім’ям, які зазнали тяжку втрату.

Вшановувати пам'ять жертв дорожніх аварій вперше запропонували представники британського благодійного фонду допомоги жертвам ДТП «Road Peace», який відзначає цей день з 1993 року.

У 1998 році День пам'яті вийшов за межі Європи і з'явився на інших континентах, а в 2005 році у своїй Резолюції Генеральна Асамблея ООН закликала все світове співтовариство визнати Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій і відзначати його в третю неділю листопада.

Таке рішення було зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням у світі кількості дорожньо-транспортних пригод. Щороку в світі в ДТП гинуть понад 1 млн 200 тис. людей та біля 50 мільйонів отримують травми.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджають: якщо не вжити термінових заходів, то до 2020 року аварії на дорогах стануть однією з головних причин смертності в світі.