Смартфон Samsung назвали одним з найкращих винаходів 2025 року: чим він цікавий

Galaxy S26 Ultra здобув визнання завдяки унікальній функції екрана, яка допомагає захистити особисті дані від сторонніх очей.

Журнал TIME включив Samsung Galaxy S26 Ultra до щорічного списку найкращих винаходів і гаджетів 2026 року. Відбір відбувався за кількома параметрами, серед яких оригінальність, ефективність та вплив на життя.

Головною особливістю пристрою, завдяки якій він отримав таке визнання, став Privacy Display – вбудований захист від підглядання, подібний до скла з ефектом "антишпигун". Ця технологія дозволяє приховувати особисті дані так, щоб вони залишалися видимими для вас, але не для сторонніх.

Однак, на відміну від звичайних захисних плівок із функцією приватності, Privacy Display вбудовано безпосередньо в дисплей смартфона. Користувачі можуть увімкнути його для всього екрана або окремих ділянок, наприклад під час введення PIN-коду чи відображення сповіщень. Керувати функцією можна через інтерфейс One UI.

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За чутками, Galaxy S27 Ultra отримає екран із функцією "Антишпигун" другого покоління – він повинен менше впливати на яскравість та кути огляду. Китайські Android-флагмани мають отримати свій аналог Privacy Display до кінця 2026 року

Окрім оновленого Privacy Display, інсайдери приписують Galaxy S27 Ultra збільшений акумулятор та редизайн блоку камер, що зробить ультрафлагман Samsung схожим на актуальні моделі iPhone Pro.

Окрім Galaxy S26 Ultra, журнал TIME відзначив ще два продукти Samsung: перший у світі ігровий 6K-монітор Odyssey G8 та розумний холодильник Bespoke AI Family Hub, який розпізнає продукти в холодильнику та створює з них рецепти.

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