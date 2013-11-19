Міліціонери затримали чоловіка, який торгував зброєю через Інтернет

У Севастополі співробітниками міліції під час проведення оперативно-профілактичної операції «Зброя» виявлено факт реалізації через мережу Інтернет вогнепальної зброї і боєприпасів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторів зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі, за підозрою у скоєнні даного злочину наприкінці минулого тижня міліція затримала 40-річного уродженця Миколаївської області. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що «продавець» розміщував на Інтернет-ресурсах оголошення про продаж зброї і набоїв, і реалізовував їх по всій Україні. Після оплати торговець відправляв замовникам товар, користуючись послугами перевізника «Нова пошта».

Під час проведення операції співробітники міліції вилучили пістолети «Макарова» і «Заракі».

За інформацією керівника сектору зв’язків з громадськістю міського УМВС підполковника міліції Олени Фроляк, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального Кодексу України, санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.