Мінера-жартівника засудили до 9 років тюрми

Кримчанина за серію анонімних дзвінків про замінування потягів засудили до 9 років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Придніпровській залізниці.

9 травня 2012 року, за 20 хвилин до відправлення потяга Сімферополь-Київ, від невідомого до Служби безпеки України (СБУ) надійшов анонімний дзвінок про замінування декількох вагонів потяга. У лінійному відділі на ст. Сімферополь миттєво було введено в дію оперативний план «Бомба». Правоохоронці оперативно оточили місце пригоди, пасажири потяга були евакуйовані, та майже дві години чекали доки вибухотехніки перевіряли вагони. Проведеними обстеженнями вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Слідчим відділенням на станції Сімферополь було розпочато досудове розслідування та спільно з СБУ проведено ряд заходів, в результаті яких правоохоронці встановили особу успішного приватного підприємця (саме з його мобільного зафіксовано дзвінок). Проте, в результаті проведення технічної перевірки була підтверджена непричетність бізнесмена до дзвінка - повідомлення. «Мінером» виявився 40-річний мешканець Красногвардійського району АР Крим, який має вищу освіту у сфері комп'ютерних технологій. Правопорушник за допомогою комп'ютерного обладнання зробив технічну заміну абонентського номера і подзвонив від імені іншої особи.

В ході проведення санкціонованих обшуків з помешкання підозрюваного було вилучено значну кількість галюциногенних грибів та наркотичних засобів у вигляді курильних сумішей.

Підсудного визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого низкою статей КК України: ч.1, ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками; ч.2 - те саме діяння, вчинене повторно), ч.1, ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації; ч.2 – ті самі дії, вчинені повторно), ч. 3 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Чоловікові призначене покарання у виді 9 років позбавлення волі із зобов’язанням його відшкодувати спричинену майнову шкоду.