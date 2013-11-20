У Севастополі п’яний син до смерті побив матір

У Севастополі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який до смерті побив 73-річну матір. Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

Правоохоронці встановили, що пенсіонерка проживала в своєму будинку з 40-річним сином. Чоловік зловживав спиртними напоями, але мати його завжди захищала. В той день між родичами виникла сварка, в ході якої син, що знаходиться в стані сильного алкогольного сп'яніння наніс численні удари матері по голові та тулубу. В результаті від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

За даним фактом слідчим відділом Нахімовського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть). Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід - утримання під вартою.