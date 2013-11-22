На Київщині затримали держслужбовця за хабарництво

У Київській області правоохоронці затримали в службовому кабінеті посадовця Держземагенства Іванківського району (державний службовець 5-їкатегорії 10-го рангу), який у місцевого мешканця вимагав та отримав 32 тисячі гривень хабара.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Вказану суму чоловік просив за вирішення та прискорення питання у отриманні акту на право приватної власності на земельну ділянку загальною площею два гектари, яка розташована на території Іванківського району та призначена для ведення особистого сільського господарства.

Наразі слідчим управлінням ГУ МВС України в Київській області затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.