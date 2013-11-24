МВС закликає не перетворювати мирну акцію на безлад

19:44, 24 листопада 2013
Кримінал
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Не йти на поводу у провокаторів. Відео

Правоохоронці закликають учасників акцій у Києві не йти на поводу у провокаторів, які підбурюють людей до активних дій, а також нагадують про відповідальність за порушення вітчизняного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Організатори масових заходів спробували спровокувати людей на штурм Кабінету міністрів України. Із натовпу було кинуто кілька димових шашок у бік міліціонерів, а також було здійснено спробу прорватися до будівлі Уряду, однак мітингувальники були зупинені правоохоронцями.

Наразі стало відомо, що з натовпу невідомі кинули два шматки бруківки. У результаті цього тілесні ушкодження отримав працівник спецпідрозділу «Беркут», який ніс службу з охорони правопорядку біля Кабміну.

МВС ще закликає організаторів та учасників масових заходів не провокувати міліцію та не вчиняти протиправних дій, адже за це передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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