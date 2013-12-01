Начальник столичної міліції заявив про відставку

Після подій у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив про відставку, але його тимчасово відсторонили від виконання службових обов`язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції при розгоні Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Коряк зробив сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада за участю міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

“Я хотів би звернутись до вас, пане міністр, про розгляд мого клопотання про відставку”, - сказав Коряк.

У свою чергу наприкінці засідання Захарченко зазначив: “Я вважаю, що до кінця, поки не проведено всебічне розслідування, ми вас відсторонимо від виконання обов`язків. Рішення про відставку приймемо після проведення розслідування”.

На час відсторонення Коряка від виконання обов`язків начальника київської міліції виконуючим обов`язків керівника столичних правоохоронців призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада бійці «Беркуту» жорстоко розігнали Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме 2 грудня, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Серед потерпілих – двоє громадян Польщі.

Це викликало обурення громадян – і зібрало надзвичайно масові акції протесту у Києві та інших містах держави.

Також розгін мирних демонстрантів засудили США, Євросоюз та низка держав європейського об`єднання, серед яких Польща, яка є найбільшим прихильником європейської інтеграції України.