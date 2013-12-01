Під час акцій протесту в Києві постраждали 15 працівників міліції, 8 правоохоронців - госпіталізовані.

«Наразі постраждали вже 15 працівників міліції, 8 правоохоронців доставлені до лікувального закладу», - повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.

Однак, сьогодні близько 14.00 невідомі провокатори почали штурм АП. Народний депутат Петро Порошенко на Банковій закликав учасників акції мирно вирішити ситуацію, проте його заклики так і не були почуті протестувальниками. Порошенка силою зняли з екскаватора, на якому мітингуючі рухалися до підрозділу «Беркут». Проте після цього був розпорошений газ і мітингувальники почали відходити від будівлі АП і правоохоронців.

Пізніше спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ, коли в їх бік почав рухатися бульдозер, на якому перебували з десяток молодих людей.

Після вибухів гранат силовикам вдалося зупинити бульдозер, а радикально налаштовані мітингувальники відступили.

Проте вони поводяться доволі агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, відзначають, що провокатори гасла кричать українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Вони продовжують кидати в спецназ різні предмети, включаючи каміння і «коктейлі Молотова».

Крім того, молоді люди показують, що вони добре володіють навиками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки.