Близько 100 правоохоронців постраждало під час сутичок під АП

Під час сутичок мітингувальників з міліцією під Адміністрацією Президента України постраждало близько 100 правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Як повідомили у ВЗГ, протягом останніх 4 годин в наслідок сутичок, які відбулися між мітингувальниками та міліцією в урядовому кварталі Києва, середні ушкодження отримали близько 100 співробітників міліції внаслідок застосування мітингувальниками каміння, пляшок із запалювальною сумішшю, інших предметів. «У свою чергу, згідно закону про міліцію, щоб припинити безладдя правоохоронці застосували спецзасоби, зокрема сльозогінний газ, світлошумові гранати», - зазначили у ВЗГ столичної міліції.

«Оскільки у центрі міста очікувалося проведення мирних зібрань, працівники міліції не були належним чином екіпіровані. У цей час радикально налаштовані молодики почали розбирати та кидати в бік міліціонерів бруківку, використовувати сльозогінний газ та невідомі предмети, які вибухали. У свою чергу правоохоронці були змушені застосовувати засоби активної оборони, оскільки мітингувальники почали наносити їм удари, та відтіснити їх», - повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Нещодавно Управління зв`язків з громадськістю МВС України повідомило, що кількість постраждалих правоохоронців підчас штурму Адміністрації Президента становить 15 осіб: шестеро правоохоронців доставляють до лікувального закладу, а четверо вже там перебувають.

П’ятьом міліціонерам медичну допомогу надано без госпіталізації.

Медики діагностували у працівників міліції травми, забиття, хімічні опіки та закриті черепно-мозкові травми.

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці затримали кількох найбільш активних учасників безладів. Наразі з ними проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодиків спортивної статури сьогодні прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, зазначають, що провокатори вигукують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.