МВС ще не завершило перевірку дій спецпідрозділу “Беркут”

Міністерство внутрішніх справ України ще не завершило службову перевірку дій бійців спецпідрозділу “Беркут” та посадових осіб столичної міліції у справі розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління зв`язків з грмоадськістю МВС України Сергій Бурлаков.

“Ще не закінчена перевірка”, - сказав він.

За словами Бурлакова, відповідно, матеріали перевірки не передані органам прокуратури для надання оцінки діям правоохоронців.