МВС ще не завершило перевірку дій спецпідрозділу “Беркут”
18:43, 10 грудня 2013Кримінал
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Щодо подій 30 листопада
Міністерство внутрішніх справ України ще не завершило службову перевірку дій бійців спецпідрозділу “Беркут” та посадових осіб столичної міліції у справі розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління зв`язків з грмоадськістю МВС України Сергій Бурлаков.
“Ще не закінчена перевірка”, - сказав він.
За словами Бурлакова, відповідно, матеріали перевірки не передані органам прокуратури для надання оцінки діям правоохоронців.
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