На Одещині затримано юнаків під час спроби пограбувати ломбард

В Одеській області в середу, 11 грудня, під час спроби пограбування ломбарду затримано двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, двох молодчиків, які проникли в один з ломбардів Білгорода-Дністровського (районний центр Одеської області), на місці злочину затримали міліціонери Державної служби охорони.

«Ломбард перебуває під охороною однієї з приватних охоронних фірм. Про пограбування правоохоронні органи дізналися від оператора пульта приватної фірми, який звернувся на спецлінію «102» до міськвідділу міліції з проханням надати допомогу приватним охоронцям, які виїхали на спрацювання сигналу «тривога», - повідомили у відділі. Обом затриманим по 18 років.