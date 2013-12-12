Термін перебування іноземців у Росії буде обмежено

Термін перебування іноземців, які перебувають на території РФ без певної мети, буде обмежено, порушником буде заборонено в`їзд до країни на термін від 3 до 10 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав у щорічному посланні Федеральним зборам Росії.

«Потрібно посилити контроль за цілями в`їзду іноземних громадян, так роблять всі цивілізовані країни. Держава має знати, навіщо і на який термін прибуває іноземець до Росії. При цьому потрібно вирішити питання з іноземцями, які в`їхали в країну у безвізовому порядку і тривалий час перебувають у Росії без певної мети. Термін їх перебування у країні має бути обмежений», - сказав Путін.

При цьому він підкреслив, що для тих, хто порушує правила перебування, в`їзд до Росії буде заборонено на термін від 3 до 10 років.

За його словами, ці заходи поставлять додаткові бар`єри для іноземних громадян, які займаються тіньовою, кримінальною діяльністю або працюють нелегально, причому часто у нелюдських умовах і самі стають жертвами злочинців.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що ініціює введення «міграційного коридору», згідно з яким іноземцям на території країни можна буде перебувати лише 90 діб протягом півроку (як у Шенгенській зоні), якщо у мігранта не буде необхідних документів для пролонгації терміну перебування.

За його словами, ця ініціатива виникла, щоб протидіяти хитрощам іноземців, які приїжджають до Росії, працюють 90 діб, після чого виїжджають на день, а потім повертаються, не маючи при цьому жодних дозвільних документів. Він повідомив, що це стосується кожного десятого мігранта, причому половина з них - громадяни України.

Громадяни України можуть перебувати на території РФ без постановки на міграційний облік протягом 90 діб.

На території РФ перебуває понад 11 млн мігрантів, більшість з яких прибули з країн СНД.

У Росії перебуває близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися.

Голова ФМС Ромодановський раніше заявляв, що, виходячи з цих даних, більше мільйона громадян України працює без оформлення відповідних документів.