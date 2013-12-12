За тиждень міліція вилучила майже 18 кг наркотиків

За минулий тиждень правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 18 кг наркозасобів. Про це повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний.

За його словами, за фактами збуту наркотиків слідчими органів внутрішніх справ відкрито 185 кримінальних проваджень.

За вказаний період оперативники викрили 11 кримінальних правопорушень, пов’язаних з утриманням місць незаконного виготовлення та вживання наркотичних засобів.

Крім того, виявлено факт схиляння до вживання наркозасобів, а також 14 кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом сильнодіючих та підконтрольних отруйних речовин чи лікарських засобів.

Загальна вага наркотичних засобів, вилучених з незаконного обігу, склала 17,6 кілограмів.