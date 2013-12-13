У молодика вилучили сумку з наркотиками

До Зарічанського відділу міліції Хмельницького міськвідділу надійшло повідомлення від охоронців одного з розважальних закладів мікрорайону Виставка про те, що на території закладу вони виявили спортивну сумку з речовиною, схожою на наркотики.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Виїхавши на місце події, працівники міліції встановили, що напередодні у даному розважальному закладі відбулась бійка, один із учасників якої, тікаючи, і залишив вказану сумку. Вона й справді опинилася повною наркотичної речовини — марихуани.

Проведеними розшуковими заходами вдалось встановити особу підозрюваного — ним виявився 20-річний хмельничанин, який виховувався у неблагополучній сім’ї, де батьки зловживали спиртним. Як пояснив юнак, коноплю він виростив на власній присадибній ділянці для власного вживання.

Як розповів начальник БНОН Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Андрій Подлюк, даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі працівники міліції перевірять юнака на причетність до збуту наркотиків у розважальних закладах міста.