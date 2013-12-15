У мітингах в Києві бере участь близько 35 тисяч осіб – міліція
14:01, 15 грудня 2013Кримінал
0 0
Порушень порядку не зафіксовано
На даний час у мітингах в Києві бере участь близько 35 тисяч осіб.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на Майдані Незалежності перебуває близько 20 тисяч осіб, у Маріїнському парку, де проходить акція на підтримку політики Президента України Віктора Януковича, - близько 15 тисяч.
Порушень громадського порядку не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter