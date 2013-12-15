У мітингах в Києві бере участь близько 35 тисяч осіб – міліція

На даний час у мітингах в Києві бере участь близько 35 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на Майдані Незалежності перебуває близько 20 тисяч осіб, у Маріїнському парку, де проходить акція на підтримку політики Президента України Віктора Януковича, - близько 15 тисяч.

Порушень громадського порядку не зафіксовано.