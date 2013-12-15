У Криму затримали автомобіль, яким перевозили 59 гумових кийків та ніж



У Криму міліція затримала автомобіль, в якому помічники народного депутата від ВО «Свободи» кілька десятків гумових кийків і ніж.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

За даними СЗГ, 14 грудня близько 21.20 на телефон Сімферопольського міського управління міліції анонімне джерело повідомило про можливе перевезення по території автономії великої партії зброї.

За словами аноніма, який зателефонував до міліції, зброя призначена для здійснення провокаційних дій щодо співробітників правоохоронних органів з боку радикально налаштованих громадян, які беруть участь у мітингах.

Зазначений автомобіль затримали співробітники ДАІ в Армянську на посту при виїзді з Криму.

Під час огляду автомобіля, водієм і пасажиром якого були помічники-консультанти народного депутата, члена фракції ВО «Свобода», вогнепальної зброї виявлено не було. Водночас при огляді було вилучено спецзасоби встановленого зразка – 59 гумових палиць, а також мисливський ніж.

За даним фактом проводиться перевірка.