'Сміливо і мужньо': ЗМІ розкрили, хто врятував український літак від дрона в Лейпцигу

Тепер німецькі правоохоронці мають встановити, хто запустив дрон, якою була його мета та чи пов'язаний цей випадок із другим інцидентом із літаком DHL.

В аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині невідомий дрон намагався уразити український вантажний літак. Втім, його збив водій автобуса. Безпілотник був начинений вибухівкою, а інцидент уже розслідують як можливу терористичну атаку, пише The Telegraph.

За даними німецьких посадовців, у дроні виявили семтекс – потужну вибухову речовину. Однак безпілотник не вибухнув, оскільки його детонатор був пошкоджений.

Водій автобуса помітив безпілотник, коли той пролітав неподалік від літака української компанії "Антонов", після чого зумів збити його. Дрон упав на землю. Депутат німецького парламенту Детлеф Зайф назвав дії водія надзвичайно сміливими:

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"Водій автобуса відбив дрон, коли той низько летів. Потім він розбився і зупинився на землі. Дії водія автобуса були дуже сміливими та мужніми, але також дуже небезпечними. Можливо, його втручання запобігло запланованому нападу".

Водночас міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер закликав інших людей не намагатися повторювати такий вчинок.

"Але це не модель для наслідування. Достатньо буде повідомити нас", – сказав він німецькому громадському мовнику MDR.

Через дрон аеропорт закрили

Після виявлення вибухонебезпечного безпілотника аеропорт Лейпциг/Галле тимчасово закрили. Інцидент також спричинив кризові наради за участю керівників німецьких розвідувальних структур.

Невдовзі після цього ще один вантажний літак DHL зіткнувся з невстановленим пристроєм після зльоту з аеропорту. Повітряне судно змогло здійснити посадку в Ганновері та отримало лише незначні пошкодження.

Аеропорт Лейпциг/Галле має стратегічне значення для Німеччини. Через нього перевозять військові вантажі для німецьких військових та союзників по НАТО, а також він використовується як база для літаків "Антонов".

Водночас припущення про те, що українські вантажні літаки могли перевозити боєприпаси, спростували.

"Літаки Антонова, про які йде мова, на момент інциденту були порожніми і тому не перевозили вантажу", – заявила Марет Монтавон із компанії Mitteldeutsche Flughafen.

Німеччина заговорила про "новий рівень загрози"

Після інциденту в Німеччині розпочали антитерористичне розслідування. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що випадок може свідчити про принципово новий характер загроз:

"Усе це не вказує на аматорський підхід. Йдеться про професійний, гібридний сценарій загрози, який ми продовжуватимемо розглядати".

Добріндт також не виключив участі іноземної держави. У Німеччині підозри у причетності до інциденту насамперед спрямовані на Росію.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що не сумнівається у можливій причетності Москви.

"Хто ж ще міг би це бути, як не Росія?" – сказав він німецькому телеканалу Welt.

Про можливу причетність Росії також заявив речник німецької Партії зелених з питань контролю за розвідкою Константін фон Нотц. Він наголосив, що в разі підтвердження участі держави йтиметься вже не просто про терористичний акт:

"Це буде не просто тероризмом, а державним тероризмом, спрямованим проти Німеччини та її громадян, якщо виявиться, що за цим стоїть держава".

Москва будь-яку причетність до інциденту заперечує.

Дрони дедалі частіше помічають біля стратегічних об'єктів

Німецькі аеропорти останнім часом перебувають у стані підвищеної готовності через численні випадки несанкціонованих польотів безпілотників. Подібні інциденти фіксували не лише біля аеропортів, а й поблизу військових баз та промислових підприємств у Німеччині та інших європейських країнах.

Зокрема, над базою Бундесверу біля Мехерніха, на якій відбуваються технічне обслуговування та ремонт систем протиповітряної оборони Patriot, зафіксували шість прольотів дронів.

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