Експеримент розкрив, чи дійсно бездротова зарядка дорожча за дротову

Для експерименту використовували iPhone 16, який підтримує як дротову, так і бездротову зарядку.

Бездротова зарядка вже давно стала звичною функцією сучасних смартфонів. Достатньо покласти пристрій на зарядну станцію – і можна забути про кабелі. Але в інтернеті часто зустрічається думка, що за таку зручність доводиться платити більшими витратами електроенергії.

Журналісти Android.com.pl вирішили перевірити, наскільки велика ця різниця на практиці.

Для експерименту взяли iPhone 16, який підтримує як дротову, так і бездротову зарядку. Для вимірювань використовували бездротову зарядку Baseus потужністю 15 ватт із вбудованим ватметром. Для її роботи також потрібен адаптер із підтримкою QC 3.0 потужністю не менше 18 Вт.

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Під час бездротової зарядки смартфон споживав 10 Вт. Додаткова перевірка за допомогою тепловізійної камери показала, що сам iPhone і простір навколо нього помітно нагріваються. Це свідчить про втрати енергії в процесі бездротової передачі.

Результат підтвердив і другий ватметр, підключений безпосередньо до розетки. Він показав споживання 12 ватт. Таким чином, між розеткою та смартфоном втрачається близько 2 Вт енергії.

У скільки обходиться бездротова зарядка смартфона

Якщо припустити, що дротова зарядка телефону обходиться приблизно в 150–200 грн на рік, то при бездротовому способі до цієї суми доведеться додати ще 30–50 грн.

Іншими словами, бездротова зарядка дійсно споживає більше електроенергії, але різниця в підсумковому рахунку виявляється зовсім невеликою. Особливо для тих, хто звик постійно тримати смартфон на зарядній станції.

При цьому є кілька моментів, про які варто пам’ятати. Зокрема, бездротова технологія зазвичай поступається кабелю за швидкістю та сильніше нагріває пристрій. Також важливо враховувати аксесуар: якщо чохол не призначений для бездротової зарядки, його краще зняти.

Крім того, бездротову зарядку необхідно обирати з урахуванням можливостей самого пристрою. Якщо смартфон підтримує лише 15 Вт, то потужна станція на 50 Вт не прискорить процес.

Раніше експерти зібрали 6 популярних міфів про зарядку смартфона, у які пора перестати вірити. Порада не залишати пристрій на зарядці вночі хоч і звучить переконливо, але сучасні смартфони працюють інакше.

УНІАН розповідав, чи можна "прискорити" зарядку телефону, підключивши кабель і бездротову зарядку одночасно.

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