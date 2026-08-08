Жодну балістичну ракету не збили: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, повідомили Повітряні сили.

У ніч на 8 серпня російські окупанти атакували Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М", при цьому жодна з них збита не була.

Як повідомили Повітряні сили, крім балістики на Україну летіли зенітні керовані ракети С-400 із Брянської області, а також 151 ударний БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивні, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ та тимчасово окупованих територій.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється", - зазначили в Повітряних силах.

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Окупанти в ніч на 8 серпня вдарили по Київській області, внаслідок чого загинуло троє людей, серед яких дитина.

А в Києві через російський обстріл виникли пожежі у двох районах міста. Зокрема, у Голосіївському районі пожежа охопила гаражі у двох окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м. Крім того, сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном, її було локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства, пожежу ліквідували.

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