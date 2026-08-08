У Росії загорілись одразу два великі НПЗ після атаки українських дронів

Сизранський НПЗ потрапив під удар вже вдруге за тиждень.

У ніч на 8 серпня українські БпЛА атакували великі російські нафтопереробні заводи (НПЗ): Сизранськийв Самарській області та Ільський у Краснодарському краї.

Як повідомляє The Moscow Times, Сизранський НПЗ було атаковано вдруге за тиждень. По підприємству зафіксували щонайменше три влучання. Після удару на території заводу спалахнула пожежа, про що свідчать відео очевидців.

Місцеві жителі повідомили, що удар, попередньо, припав на одну з установок атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ) та нафтові резервуари.

Відео дня

Атаку на підприємство в Самарській області підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, на місці працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Сизранський НПЗ щороку виробляє близько 800 тис. тонн бензину та 1,5 млн тонн дизельного пального. Проєктна потужність НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік.

На Кубані після атаки дронів загорівся Ільський НПЗ – один із найбільших нафтозаводів на півдні РФ із проєктною потужністю близько 6,6 млн тонн нафти на рік. До цього Ільський НПЗ у 2026 році вже атакували в липні, червні, лютому та січні.

За даними The Moscow Times, загалом минулої ночі та вранці російські сили ППО та РЕБ перехопили та знищили 480 українських БпЛА літакового типу.

Знищення безпілотників фіксували в Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Калузькій, Курській, Липецькій, Орловській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Саратовській, Тамбовській та Тульській областях, на Кубані, у Московському регіоні та Криму, а також над акваторією Азовського моря.

Україна атакує російські НПЗ – інші новини

Нагадаємо, нещодавно було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані, розташований приблизно за 1300 км від лінії фронту.

Губернатор Ярославської області повідомив про атаку безпілотників та перекриття виїзду з міста в напрямку Москви. Місцеві жителі публікували в мережі відео зі звуками вибухів, а згодом – кадри зі стовпами чорного диму, які підіймалися в кількох місцях.

Удари по нафтозаводах завдають великої шкоди РФ, водночас експерти закликають не перебільшувати втрати Кремля від українських атак. За словами енергетичного експерта Олександра Харченка, Москва компенсує ці втрати за рахунок зниження якості продукції.

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