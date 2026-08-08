Армія США витратить $400 млн на лазерні системи проти дронів

Американські військові роблять ставку на лазерну зброю як дешевшу альтернативу ракетам-перехоплювачам для боротьби з масованими атаками безпілотників.

Армія США планує витратити близько 400 мільйонів доларів на закупівлю лазерних систем для боротьби з безпілотниками. Контракт із компанією AeroVironment Inc. передбачає постачання американським військовим десятків комплексів Locust.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з умовами угоди. Якщо контракт буде укладено, він стане першим виробничим замовленням Пентагону на систему спрямованої енергії для боротьби з безпілотниками, яка вийшла за межі прототипу.

Locust використовує штучний інтелект для відстеження та ідентифікації малих і середніх безпілотників. Після виявлення цілі система допомагає оператору навести на неї високоенергетичний лазер.

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Промінь нагріває та пошкоджує безпілотник, після чого той може загорітися, розпастися або впасти.

Розробник демонструє систему як засіб для боротьби з масованими атаками безпілотників. Її головна перевага – потенційно нижча вартість одного ураження цілі порівняно з використанням дорогих ракет-перехоплювачів.

Війни в Україні та Ірані вплинули на рішення США

Контракт на майже пів мільярда доларів свідчить про те, що Пентагон шукає нові способи боротьби з великими групами безпілотників.

Війна Росії проти України та конфлікт із Іраном створили додатковий тиск на американські запаси дорогих систем протиповітряної оборони. Використовувати ракети-перехоплювачі для знищення десятків відносно дешевих дронів може бути економічно невигідно.

Саме тому американські військові дедалі активніше розглядають системи спрямованої енергії як альтернативу традиційним засобам ППО.

Паралельно Пентагон нарощує власний парк наступальних безпілотників. Міністр оборони Піт Хегсет раніше доручив відомству прискорити виробництво американських військових дронів та прагнути "домінування безпілотників".

Locust уже потрапляв у скандал

Водночас лазерна система вже встигла привернути увагу через інцидент під час випробувань у Техасі. Раніше цього року Locust тестували поблизу кордону США та Мексики. Під час випробувань система ненавмисно навелася на безпілотник, яким керували співробітники митної та прикордонної служби США, і збила його.

Після інциденту Федеральне управління цивільної авіації США закривало повітряний простір у районі Ель-Пасо.

Лазерна зброя проти дронів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Росії розпочали випробування нової лазерної установки для боротьби з українськими дронами. Відомо, що російський науково-виробничий центр "Сварог" створив комплекс під назвою "Перун".

Комплекс підходить як для мобільних вогневих груп, так і для прикриття стаціонарних об’єктів. І як зазначають оглядачі, це надзвичайно актуально для РФ на тлі зростання кількості атак українських безпілотників, які успішно уражають російські НПЗ та іншу стратегічну інфраструктуру.

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