Вчені знайшли молоток зі слонової кістки віком 500 000 років: про що він свідчить

Цей предмет є найдавнішим із відомих знарядь зі слонової кістки, які коли-небудь було знайдено в Європі.

Знайдений на півдні Англії, де виявили унікальну римську віллу, інструмент зі слонової кістки віком 500 000 років змінює уявлення вчених про технології ранньої людини. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що цей рідкісний артефакт використовувався для ремонту кам’яних знарядь і свідчить про те, що доісторичні люди вже сотні тисяч років тому виготовляли спеціалізоване обладнання.

Виявлений на археологічній ділянці Боксгроув у Західному Сассексі, цей предмет є найдавнішим із відомих знарядь зі слонової кістки, які коли-небудь знаходили в Європі. Дослідники з Університетського коледжу Лондона та Музею природної історії в Лондоні вивчили артефакт і виявили, що його ретельно обробили та перетворили на інструмент для дуже специфічної мети.

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Відкриття, опубліковане в журналі Science Advances, свідчить про те, що інструмент був виготовлений ранніми неандертальцями або Homo heidelbergensis. Знахідка також показує, що стародавні люди не тільки використовували матеріали, які знаходили навколо себе, а й обирали певні ресурси для конкретних завдань.

Рідкісна слонова кістка, перетворена на прецизійний інструмент

Цікаво, що артефакт має трикутну форму та розміри близько 11 сантиметрів у довжину, 6 сантиметрів у ширину та 3 сантиметри в товщину. Сліди на його поверхні свідчать про те, що хтось навмисно обробив кістку перед використанням.

За даними вчених, фрагмент був виготовлений із кортикальної кістки - товстого зовнішнього шару кістки великої тварини. Його розмір і щільність вказують на те, що він належав слону або мамонту, хоча вчені не можуть визначити точний вид тварини або частину скелета, з якої він був узятий.

Важливо, що цей інструмент не був призначений для потужних ударів. Натомість він давав змогу первісним людям наносити контрольовані удари по кам’яних знаряддях. Оскільки кістка м’якша за камінь, вона могла відламувати невеликі шматочки від пошкоджених країв, не ламаючи сам інструмент.

Ця техніка, що називається обробкою, використовувалася для відновлення гострих країв ручних сокир та інших ріжучих інструментів. Кістяний молоток допомагав доісторичним майстрам-знарядникам довше використовувати свої кам’яні знаряддя. Об’єкт було вперше виявлено на початку 1990-х років, але дослідники тоді не зрозуміли, що це інструмент. Його справжня функція стала зрозумілою лише після нещодавнього повторного вивчення артефактів з цього місця.

Приховані сліди розкривають, як використовувався інструмент

Зазначається, що вчені використовували сучасні методи візуалізації, щоб зрозуміти історію фрагмента кістки. Дослідницька група вивчила його за допомогою технології 3D-сканування та електронних мікроскопів, виявивши детальні сліди його використання.

Аналіз виявив невеликі зарубки, пошкодження від ударів і крихітні шматочки кременю, що застрягли у слідах. Ці ознаки показали, що його неодноразово використовували для ударів та зміни форми кам’яних знарядь. Головний автор Саймон Парфітт сказав:

"Це чудове відкриття демонструє винахідливість і кмітливість наших давніх предків. Вони володіли не лише глибокими знаннями про місцеві матеріали, а й складним розумінням того, як створювати високоякісні кам’яні знаряддя. Слонова кістка була рідкісним, але дуже корисним ресурсом, і, ймовірно, цей інструмент мав значну цінність".

Вчені вважають, що інструмент використовувався багаторазово, а не викидався після виконання одного завдання.

На археологічній ділянці Боксгроув, неподалік від Чічестера у Західному Сассексі, було виявлено знаряддя з слонової кістки. На цій ділянці вже було знайдено безліч доісторичних знарядь з кременю, кістки та рогу, але це перше знаряддя зі слонової кістки, виявлене там.

Вчені не знають, чи слона вбили, чи ранні люди зібрали кістку вже мертвої тварини. Пошкодження на артефакті вказують на те, що він був ще свіжим, коли його обробляли та використовували.

У дослідженні зазначено, що ця знахідка є вкрай рідкісною в Європі; набагато давніші зразки були виявлені в ущелині Олдувай у Танзанії, які датуються приблизно 1,5 мільйонами років. До цього відкриття найдавніші відомі європейські знаряддя зі слонової кістки мали вік близько 450 000 років.

Важливо, що знахідка в Боксгроуві розширює історію технології обробки слонової кістки в Європі та показує, що ранні люди в Британії були здатні створювати спеціалізовані знаряддя набагато раніше, ніж вважалося раніше. Доктор Сільвія Белло з Музею природної історії пояснила:

"Збір та обробка фрагмента слонової кістки, а потім його багаторазове використання для обробки та заточування кам’яних знарядь демонструє високий рівень складного та абстрактного мислення. Вони були винахідливими збирачами доступних матеріалів і вміли грамотно їх використовувати".

Новини археології

Нещодавно археологи виявили відбитки пальців, що збереглися на кераміці та глиняних виробах віком 8000 років, у кургані Улучак на заході Туреччини.

Знахідка, розташована в районі Кемальпаша провінції Ізмір, дозволила отримати важливі відомості про те, як ранні громади почали більш організовано виготовляти кераміку.

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