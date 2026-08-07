Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроєкту щодо санкцій проти РФ

Президент України наголосив, що країна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають – від обох партій і всього Американського народу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зокрема, в своєму Telegram-каналі Зеленський подякував за підтримку України.

Також він вважає, що тиск на РФ може сприяти закінченню війни в Україні:

"Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей".

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Президент України наголосив, що країна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають – від обох партій і всього Американського народу.

"І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни", - зазначив Зеленський.

На його думку, "реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше".

"Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - наголосив він.

Президент України ще раз подякував всім, хто це розуміє та просуває мир завдяки силі.

Санкції США проти РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація США ввела санкції проти восьми кубинських чиновників – у тому числі високопоставлених військових, які співпрацюють з Росією та Китаєм. В інформаційному бюлетені Державного департаменту вказується, що більшість із зазначених осіб були причетні до спроб організувати постачання зброї з Китаю та Росії.Міжнародне товариство з прав людини та інші організації вказали на Гомеса як на особу, причетну до вербування кубинців для участі у війні Росії проти України. Однак, уряд Гавани заперечив свою причетність до доставки найманців на лінію фронту.

Також ми писали, що за даними Держдепа США, введено санкції проти кількох структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п’яти громадян РФ. під санкції потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії та Сухопутні війська Росії. Примітно, що обмежувальні заходи поширюються на будь-яких правонаступників, підрозділи або дочірні підприємства цих структур. Також США ввели санкції проти двох російських компаній – International Invest Company та Gedion Alpha Company. Обмеження введено й щодо п’яти громадян РФ: Олександра Приходька, Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика та Сергія Цибарєва.

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