Росія знайшла слабке місце української ППО, не залишаючи шансу на реакцію, - CNN

Росія нарощує можливості ракетних ударів, комбінує різні типи озброєння та отримує додаткові ракети від КНДР.

Росія дедалі активніше використовує балістичні ракети під час масованих атак по Україні. Головною проблемою для української протиповітряної оборони залишається обмежена кількість ракет-перехоплювачів, здатних ефективно боротися з такими цілями, пише CNN.

Особливо небезпечними балістичні ракети стають під час комбінованих атак, коли одночасно застосовуються безпілотники, крилаті та протикорабельні ракети. Така тактика змушує українську ППО розподіляти обмежені ресурси між великою кількістю цілей.

Балістичні ракети – одна з найскладніших загроз

На відміну від ударних безпілотників, які летять відносно повільно, балістичні ракети рухаються з надзвичайно високою швидкістю та мають принципово іншу траєкторію польоту.

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Зокрема, російський "Іскандер" може розвивати швидкість у шість-сім разів більшу за швидкість звуку та нести до 700 кілограмів вибухівки. Ракета спочатку набирає значну висоту, а потім стрімко падає до цілі.

Через це час від моменту виявлення ракети до її можливого удару може бути дуже коротким. Під час нещодавніх атак на Київ сирени повітряної тривоги нерідко лунали практично одночасно з вибухами.

Росія також застосовує проти України ракети "Орешник" та, за даними українських посадовців, переобладнані для ударів по наземних цілях ракети комплексів С-400.

Чому Patriot настільки важливі

Одним із небагатьох засобів, здатних перехоплювати російські балістичні ракети, є американська система Patriot із ракетами-перехоплювачами PAC-3.

Принцип їхньої роботи суттєво відрізняється від звичайних зенітних ракет. Перехоплювач має безпосередньо врізатися в балістичну ціль і знищити її кінетичною енергією – фактично йдеться про принцип "куля влучає в кулю".

Саме тому для України критично важливо мати достатню кількість таких боєприпасів. Київ наполягає на збільшенні поставок ракет-перехоплювачів і навіть розглядає можливість спільного виробництва Patriot.

Президент України Володимир Зеленський після одного з масованих ударів наголосив, що наявність додаткових перехоплювачів могла б урятувати життя людей.

Росія комбінує різні типи зброї

Масовані атаки РФ дедалі частіше складаються з сотень повітряних цілей різного типу. Наприклад, під час однієї з атак Росія застосувала чотири протикорабельні ракети, дев'ять балістичних, 61 крилату ракету та майже 300 ударних безпілотників.

Безпілотники становлять іншу категорію загрози. Росія масово використовує "Герань-2" – свою версію іранського "Шахеда" – та модернізує їх, зокрема встановлюючи реактивні двигуни. Крім того, окупанти застосовують безпілотники-приманки, щоб перевантажувати українську систему ППО.

Україна водночас створила багаторівневу систему боротьби з такими цілями, використовуючи значно дешевші засоби перехоплення.

Крилаті ракети є складнішою ціллю через здатність летіти на малій висоті, використовуючи рельєф місцевості для ускладнення виявлення. Однак саме балістичні ракети залишаються однією з найбільш критичних проблем.

Росія може отримувати додаткові балістичні ракети з КНДР

Загрозу посилює й військова співпраця Росії з Північною Кореєю. Українські посадовці заявляють, що російська армія використовує північнокорейські балістичні ракети КН-23, які є аналогом російського "Іскандера".

За словами посла президента України з питань санкцій Владислава Власюка, одна з таких ракет нещодавно зруйнувала будинок у Радушному Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а ще п'ятеро дітей вважаються зниклими безвісти.

За оцінкою Власюка, північнокорейські ракети фактично є копією російських "Іскандерів" і містять компоненти західного виробництва.

Україні потрібні нові рішення

Проблема з перехоплювачами може залишатися особливо гострою через виснаження запасів засобів протиракетної оборони у США.

На цьому тлі українські військові та аналітики закликають не покладатися виключно на Patriot, а шукати додаткові способи зменшення російського ракетного потенціалу.

Військова аналітикиня Дара Массікот після візиту до України зазначила, що Києву необхідно розглядати альтернативні варіанти – умовні "план Б" і "план С", спрямовані не лише на перехоплення ракет, а й на зниження можливостей Росії для їхнього запуску.

Українська ППО - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні українська система протиповітряної оборони знешкодила 5142 ударних дронів - близько 87%. Водночас із 195 балістичних ракет, запущених Росією, вдалося перехопити лише 29 – близько 15%.

У Міноборони України пов'язують різке падіння ефективності перехоплення балістичних ракет насамперед із дефіцитом ракет-перехоплювачів. "У липні українська протиповітряна оборона діяла в умовах критичної нестачі ракет-перехоплювачів для протидії балістичному терору", – йдеться у заяві відомства.

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