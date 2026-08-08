Цінують за надійність та довговічність: названо найпопулярнішого автовиробника у світі

Автомобілі Toyota користуються великою популярністю в усьому світі зокрема в Україні.

За підсумками першого півріччя лідером світового авторинку стала Toyota Group, частка якої становила переконливі 12,4% (-3,9%). Про це повідомляє Focus2Move.

Автомобілі Toyota користуються великою популярністю в усьому світі. Машини японської марки цінують за дійсно феноменальну надійність та доступний ремонт. Ще одним фактором є лідерство Toyota в гібридних технологіях.

На другому місці рейтингу опинилася Volkswagen Group із часткою ринку 9,4% (-7,6%). Німецька група зафіксувала падіння продажів насамперед в Азії (-23,4%). Водночас в Америці вони зросли на 3,6%.

Відео дня

На третьому місці розташувалася Hyundai-Kia із часткою ринку 8,5%. Продажі групи майже не змінилися: в Америці вони зросли на 4,1%, водночас у Європі скоротилися на 0,8%, а в Азії – на 3,7%.

Цікаво, що китайський BYD, який активно захоплює світові ринки, опустився на дві позиції, посівши лише 11-те місце. В Азії продажі компанії впали на 34,2%, водночас в Америці зросли на 121,2%, а в Європі – на 66,6%.

Зараз десятка лідерів виглядає так:

1. Toyota Group (-3,9%)

2. Volkswagen Group (-7,6%)

3. Hyundai-Kia (-0,2%)

4. Stellantis (+3,3%)

5. Renault Nissan Alliance (-3,9%);

6. General Motors (-10%);

7. Ford Group (-10,2%);

8. Suzuki (+9,4%);

9. Geely Group (-8,5%);

10. Honda Motor (-6,4%).

Світовий авторинок – інші новини

Раніше УНІАН писав, що за підсумками першого півріччя лідером світового ринку серед нових автомобілів став кросовер Tesla Model Y.

Електромобіль піднявся одразу на три позиції, збільшивши свою частку світового авторинку до 1,2%. Друге місце посіла Toyota Corolla, тоді як третю сходинку зайняв пікап Ford F-Series.

Повідомлялося також, що за підсумками першого півріччя Renault Clio став найпопулярнішим новим автомобілем на європейському ринку. Одразу за ним розташувалися Volkswagen T-Roc та Dacia Sandero.

Вас також можуть зацікавити новини: