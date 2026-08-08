США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot, - Зеленський

Водночас Зеленський наголосив, що поставок недостатньо, і у цьому році вони менші, ніж були раніше.

Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про щомісячну поставку ракет до Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Сербії Александром Вучичем.

"Це дужа складна робота. В яких напрямках можна вирішити цю проблему. Передусім. У кого є антибалістичні ракети і системи? У виробника. Це США, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так, у нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що поставок недостатньо, і у цьому році вони менші, ніж були раніше.

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Крім того, він підкреслив, що зараз Україна постійно намагається домовитися з Європою щодо поставок перехоплювачів. Зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають відповідні ракети, та з країнами Скандинавії.

"Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи для того, щоб Україна отримала поза американським пакетом додаткові ракети", - сказав глава держави.

Також Зеленський заявив, що у перший рік війни просив тодішнього президента США Джо Байдена надати Україні ліцензії на Patriot.

"Якби ми їх отримали тоді, ми б вже виробляли Patriot для всіх, включно з Європою. А зараз ми займаємося документами. Але на нас не летять паперові, а реальні ракети, які вбивають людей. Займатися цим повинні не лише американці, а й європейці. Ми також довго вирішуємо питання ліцензій з ними", - заявив Зеленський.

Оновле но о 14:40. К рім того, Зеленський зазначив, що Польща та Німеччина мають можливість допомогти України з ракетами-перехоплювачами до Patriot.

"Друга історія - це Європа. У кого є (ракети-перехоплювачі - УНІАН) - у німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до німецької сторони, вона дійсно допомагала, і Польща допомагала, але ми кажемо, хто може дати. Я вам кажу відверто", - зазначив Зеленський.

Постачання ракет від США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що відмовив президенту України Володимиру Зеленському надати далекобійні ракети.

Зокрема, один з журналістів зазначив, що за словами Зеленського, Україна гостро потребує ракет до Patriot. Трамп сказав, що США самим потрібні ракети.

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