Мелоні відреагувала на вимогу Іспанії щодо прикордонних перевірок у Шенгені

Уряд Іспанії пригрозив вжити "пропорційних заходів", якщо Рим не припинить відновлені прикордонні перевірки та тимчасове призупинення дії Шенгенської угоди до 9 серпня.

Італія заявила в п'ятницю, 7 серпня, що не має наміру призупиняти прикордонний контроль щодо мандрівників з Іспанії, "дружньої країни", та відкинула погрози Мадрида вжити заходів у відповідь, якщо Рим збереже надзвичайні заходи, введені у відповідь на масове прибуття мігрантів до іспанської ексклави Сеута минулого тижня, повідомляє Politico.

"Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки та прикордонного контролю", - вказано в заяві канцелярії прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Раніше того ж дня уряд Іспанії пригрозив вжити "пропорційних заходів", якщо Рим не припинить відновлені прикордонні перевірки та тимчасове призупинення дії Шенгенської угоди до 9 серпня.

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Видання розповіло, що в своїй заяві Рим зазначив, що збереже ці заходи "принаймні до 15 серпня і, у будь-якому разі, доти, доки не буде повністю виключено ризики для безпеки Італії та загрозу тероризму", додавши, що на цю дату в Сеуті очікується нова "хвиля мігрантів".

"Лише тоді, коли буде впевненість у тому, що для Італії не існуватиме жодних ризиків у сфері безпеки чи тероризму, що не відбудеться нової хвилі міграції та що на територію Європи не прямуватимуть нелегальні мігранти, можна буде переглянути те, що вже було вирішено", - йдеться в документі.

Ситуація в Сеуті: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними деяких іспанських видань, серед мігрантів, які прибули минулого тижня до Сеути, виявлено кількох осіб, щодо яких проводиться розслідування за злочини, пов'язані з джихадизмом. Однак Міністерство внутрішніх справ Іспанії не підтвердило цю інформацію, заявивши, що масове прибуття мігрантів "не становить загрози громадській безпеці". У відомстві також наголосили, що "сили безпеки Іспанії проводять постійну роботу з моніторингу та боротьби з джихадистським тероризмом по всій країні, не лише в Сеуті".

Також ми писали, що Іспанія оголосила про встановлення 500-метрового захисного бар’єра на морській ділянці кордону між іспанським анклавом Сеута в Північній Африці та Марокко після того, як мігрантам вдалося масово прорватися. За даними уряду Іспанії, кордон прорвали від 50 до 60 тисяч мігрантів. Кількість загиблих зросла до 67 осіб. Уточнюється, що частина людей потонула, інші загинули в тисняві під час спроби подолати хвилелом. Примітно, що влада Сеути повідомила телеканалу про 86 загиблих. Влада Іспанії заявила, що намагатиметься вислати тих, хто в'їхав нелегально, якомога швидше, незважаючи на рішення суду, яке накладає деякі обмеження на спеціальні правила, які дозволяють негайне вигнання з анклаву.

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