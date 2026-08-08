Імпорт скрапленого газу з Росії до ЄС різко зріс: яка країна купила найбільше

Найбільше російського скрапленого газу, згідно з даними CREA, придбала Франція.

У червні країни ЄС імпортували з Росії на 14% більше скрапленого природного газу (СПГ), ніж роком раніше. Про це свідчать дані енергетичного аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), які проаналізувало Die Welt.

Доходи Кремля від продажу цього ресурсу зросли до 60 мільйонів євро на день.

Збільшення поставок суперечить планам ЄС із 2027 року повністю відмовитися від закупівлі російського СПГ. Найбільше російського скрапленого газу, згідно з даними CREA, придбала Франція. В порт Монтуюр у Бретані в червні надійшло вчетверо більше СПГ, ніж у травні.

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Останнім часом ситуація на міжнародному газовому ринку загострилася, оскільки через кризу навколо Ірану транспортування скрапленого газу через Ормузьку протоку різко скоротилося.

Через це з ринку фактично випав Катар – один із найбільших експортерів газу у світі. Загалом у другому кварталі частка російського природного газу в загальному обсязі імпорту газу до ЄС становила 13,4%.

На момент вторгнення в Україну Росія вона була головним постачальником природного газу до Європи. Тоді частка РФ в імпорті газу до ЄС становила майже 50%.

Відтоді Євросоюз суттєво змінив структуру своїх закупівель. Так, суттєво зросла частка скрапленого газу зі США, а також збільшилися поставки з Норвегії.

Наразі на Норвегію та США припадає близько 60% європейського імпорту природного газу. За ними йдуть Алжир і Росія, які мають приблизно однакові частки.

Постачання російських енергоресурсів – інші новини

Минулого місяця УНІАН писав, що у першій половині року європейці імпортували рекордний обсяг скрапленого природного газу з провідного російського заводу, викупивши майже всю продукцію сибірського підприємства.

А у червні повідомлялося, що експорт російської нафти сягнув найвищого показника від початку року.

Збільшення обсягів поставок "чорного золота" за кордон відбувалося, зокрема, через українські атаки на російські нафтопереробні підприємства. Через пошкодження НПЗ Москва була змушена нарощувати експорт сирої нафти, яку не вдається переробити всередині країни.

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