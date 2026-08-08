У Кіровоградській області розбився бойовий вертоліт: що відомо

При падінні вертольота загинув авіатехнік Ярослав Демчевський зі Сміли.

В Кіровоградській області 31 липня під час виконання бойового польотного завдання розбився бойовий вертоліт.

Про це стало відомо сьогодні з повідомлення Смілянської міської ради. Там зазначається, що при падінні вертольота загинув старший лейтенант, бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї військової частини ЗСУ 28-річний Ярослав Демчевський.

"Ярослав Демчевський загинув при виконанні бойового польотного завдання із розосередження авіаційної техніки внаслідок падіння вертольоту. Він до останнього захищав українське небо...", - йдеться у повідомленні.

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Міністерство оборони чи Повітряні сили не публікували даних щодо причин падіння вертольота на Кіровоградщині. Інформація про інцидент стала відома виключно через офіційне повідомлення Смілянської міськради у зв'язку з організацією церемонії прощання із загиблим авіатехніком Ярославом Демчевським.

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